28 Май 2020 2020-05-28T16:02:58+03:00

В Тюмени следователи провели беседу с медиками, получившими выплаты за работу с COVID-19. Фото - СК по Тюменской области.

Все надбавки, как оказалось, начислены правильно

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В Тюмени проводятся доследственные проверки, организованные по материалам СМИ о невыплате надбавок за работу с больными коронавирусом. В этот раз следователи сами встретились с медиками.

– Провели встречу совместно с представителями департамента здравоохранения посредством видеосвязи. «Присутствовали» работники Многопрофильного консультативно-диагностического центра, главные врачи и медики областной клинической больницы № 2, ОКБ № 15 села Нижняя Тавда, ОКБ № 3 Тобольска и ОКБ № 4 Ишима, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В ходе встречи сотрудникам медучреждений разъяснили порядок и основания начисления выплат. Выяснилось, что все надбавки, положенные сотрудникам, написавшим заявления, начислены правильно и своевременно. Процессуальные проверки по данным фактам продолжаются.

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ИСТОЧНИК KP.RU