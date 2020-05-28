В Тюмени следователи провели беседу с медиками, получившими выплаты за работу с COVID-19
В Тюмени проводятся доследственные проверки, организованные по материалам СМИ о невыплате надбавок за работу с больными коронавирусом. В этот раз следователи сами встретились с медиками.
– Провели встречу совместно с представителями департамента здравоохранения посредством видеосвязи. «Присутствовали» работники Многопрофильного консультативно-диагностического центра, главные врачи и медики областной клинической больницы № 2, ОКБ № 15 села Нижняя Тавда, ОКБ № 3 Тобольска и ОКБ № 4 Ишима, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.
В ходе встречи сотрудникам медучреждений разъяснили порядок и основания начисления выплат. Выяснилось, что все надбавки, положенные сотрудникам, написавшим заявления, начислены правильно и своевременно. Процессуальные проверки по данным фактам продолжаются.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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