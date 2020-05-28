28 Май 2020 2020-05-28T15:39:40+03:00

В Гилевской роще тюменка с сыном и снохой делали закладки с наркотиками. Скриншот из видео УМВД по Тюменской области.

Семье грозит от 10 до 20 лет лишения свободы каждому

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В Тюмени задержали семью из трех человек, подозреваемую в сбыте наркотических средств. В присутствии понятых у фигурантов нашли свертки с запрещенным веществом – «солью».

Выяснилось, что 38-летняя тюменка, ее родной сын и его законная супруга распространяли наркотики по бесконтактной схеме. Так, неподалеку от парка Гилевская Роща родственники делали так называемые «закладки».

– В ходе работы из тайников и при личном досмотре задержанных полицейские изъяли 73 пакетика с запрещенным веществом. Их общая масса составила около 30 граммов, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время подозреваемые задержаны. В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/781780" frameborder="0"></iframe> В Гилевской роще тюменка с сыном и невесткой делали закладки с наркотиками.Вадим Бегун

ИСТОЧНИК KP.RU