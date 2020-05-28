2020-05-28T14:51:18+03:00
Общество

В Ялуторовске нарушителя режима самоизоляции оштрафовали на 15 тысяч рублей

Мужчина прибыл из соседней республики
Вадим Бегун
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В Ялуторовске нарушителя режима самоизоляции оштрафовали на 15 тысяч рублей.В Ялуторовске нарушителя режима самоизоляции оштрафовали на 15 тысяч рублей.Фото: Ольга Крыльцова
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В Ялуторовске крупно оштрафовали мужчину за нарушение режима повышенной готовности. Прибыв из другой страны, он свободно разгуливал по городу.

Мужчина приехал из Казахстана и должен был соблюдать режим самоизоляции. Ему, согласно постановлению главного государственного санитарного врача в Ялуторовске, было запрещено посещать работу, учебу, магазины, аптеки, а также другие общественные места.

Однако в один из дней он все же покинул место своего проживания, тем самым не выполнив требования. В результате суд назначил нарушителю административный штраф в размере 15 тысяч рублей.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областном центре мужчину признали виновным в совершении административного правонарушения. Он нарушил режим самоизоляции, суд также назначил нарушителю штраф в размере 15 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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