2020-05-28T14:00:51+03:00
Политика

Депутат Тюменской гордумы Мурат Тулебаев ушел в отставку

Он написал заявление по собственному желанию
Вадим Бегун
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Депутат Тюменской гордумы Мурат Тулебаев ушел в отставку. Фото странички Марата Тулебаева в "Фейсбук".Депутат Тюменской гордумы Мурат Тулебаев ушел в отставку. Фото странички Марата Тулебаева в "Фейсбук".
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Руководитель фракции ЛДПР в Тюменской городской думе Мурат Тулебаев сложил депутатские полномочия. Сделал это он по собственному желанию.

По информации председателя Заксобрания Евгения Заболотного, вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата был рассмотрен на очередном заседании думы. При этом сам Мурат Тулебаев на нем не присутствовал.

Заявление депутата об отставке по собственному желанию, поданное им еще 26 мая, рассмотрено положительно. Информацию о принятом решении передадут в Тюменский избирком.

Напомним, что Мурат Тулебаев избирался депутатом Тюменской городской думы дважды: в 2013 и 2018 годах. Он являлся членом двух постоянных комиссий: по благоустройству и городскому хозяйству, экономическому развитию и бюджету.

ИСТОЧНИК KP.RU

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