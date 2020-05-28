Не видели с октября прошлого года: в Тюмени в квартире полгода лежал труп мужчины

28 Май 2020 2020-05-28T13:58:02+03:00

В Тюмени в квартире полгода лежал труп мужчины. Фото - СК по Тюменской области.

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В Тюмени в квартире жилого дома на улице Свердлова обнаружено тело мужчины. На нем не было видимых признаков насильственной смерти.

– По предварительным данным, 62-летний тюменец проживал один, соседи пожаловались на неприятный запах и пояснили, что не видели мужчину с октября 2019 года, – сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что по данному факту проводится доследственная проверка. В настоящее время следователи устанавливают причины и обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам будет принято процессуальное решение.

Похожий случай был в Тюмени в 2015 году. Тогда тело мужчины 1948 года рождения было обнаружено в одной из квартир дома № 136 на улице Мельникайте. Труп мужчины более месяца пролежал в квартире. В органы обратились соседи, которые долгое время не могли установить источник смердящего запаха.

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ИСТОЧНИК KP.RU