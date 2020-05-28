2020-05-28T13:17:46+03:00
Общество

Около семи тысяч тюменских компаний не подали заявления на выплату зарплатных субсидий

У предпринимателей осталось совсем мало времени, чтобы это сделать
Вадим Бегун
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Около семи тысяч тюменских компаний не подали заявлений на выплату зарплатных субсидий.Около семи тысяч тюменских компаний не подали заявлений на выплату зарплатных субсидий.Фото: Ольга Крыльцова
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В Тюменской области завершается прием заявлений на зарплатные субсидии пострадавшим из-за коронавируса компаниям. На сегодняшний день порядка семи тысяч компаний и ИП еще этого не сделали. При этом осталось не так много времени: всего до 1 июня.

– Чтобы получить субсидию за апрель, нужно до 1 июня 2020 года подать заявление в налоговый орган по месту учета через «Личный кабинет налогоплательщика» на сайте ФНС, по почте или через боксы, расположенные в налоговых органах, – сообщила пресс-секретарь Управления Федеральной налоговой службы по Тюменской области Мария Налобина.

Она напомнила, что субсидии в размере 1 МРОТ за сохранение численности работников положены организациям и предпринимателям, работающим в наиболее пострадавших от распространения коронавируса отраслях экономики.

В регионе право на получение имеют около 19 тысяч налогоплательщиков. На сегодняшний день оформлено всего 12 тысяч заявлений, на расчетные счета перечислено 373 миллиона рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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