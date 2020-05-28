В Тюменской области платежи за услуги ЖКХ снизились на 100 миллионов рублей
Ресурсоснабжающие организации региона получат десятки миллионов рублей от правительства Тюменской области. Все предприятия ЖКХ вышли на плановые ремонты.
– В апреле просрочка по платежам составила 12 процентов (средний показатель по России – 30 процентов). В целом по двум месяцам платежи снизились на 100 миллионов рублей. Чтобы нивелировать последствия неплатежей, правительство региона приняло решение авансировать субсидии ресурсоснабжающим организациям в размере 120 миллионов рублей, – рассказал директор департамента ЖКХ Тюменской области Антон Фирсов.
По его словам, благодаря этому вливанию регион обеспечил функционирование жилищно-коммунальной сферы в бесперебойном режиме. На сегодняшний день все предприятия ЖКХ вышли на плановые ремонты, они продолжают реализацию своих инвестиционных программ.
ИСТОЧНИК KP.RU
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