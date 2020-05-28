2020-05-28T12:23:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Студентов тюменского вуза, где выявили новый очаг коронавируса, отправили в обсерватор

Инфекцию обнаружили еще у пяти человек
Вадим Бегун
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Студентов тюменского вуза, где выявили новый очаг коронавируса, отправили в обсерватор. Фото - "Тюменский ГМУ".Студентов тюменского вуза, где выявили новый очаг коронавируса, отправили в обсерватор. Фото - "Тюменский ГМУ".
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Студенты Тюменского государственного медуниверситета заселены в обсерватор «Верхний Бор». В комнатах общежития, где жили зараженные учащиеся, провели дезинфекцию.

По информации оперативного штаба Тюменской области по профилактике коронавируса, всего пострадало шесть человек. Первым был выявлен студент пятого курса, который работал по совмещению медбратом. Позже сотрудники Роспотребнадзора осмотрели всех потенциальных контактных – 202 человека. Одного учащегося с симптомами ОРВИ сразу же госпитализировали из общежития.

– У всех взяты анализы. Положительные результаты подтвердились еще у пяти студентов. Была проведена дезинфекция отдельных комнат, где проживали лица с положительными результатами на коронавирус. В депздрав направлено предписание о необходимости изолирования в обсерваторы всех контактных лиц из общежития вуза. Их направили в детский лечебно-реабилитационный центр «Верхний бор», – отметили в штабе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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