В Конституции сформулируют новые требования к президенту страны

28 Май 2020 2020-05-28T11:15:27+03:00

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Эксперты, которые работали над формированием пакета поправок к Конституции России, внесли в него пункт, определяющий список требований к главе государства. В соответствии с этой статьей, предлагается закрепить требование о постоянном проживании кандидата в президенты на территории России не менее 25 лет, а также об отсутствии иностранного гражданства или вида на жительство в другом государстве. Причем это требование будет действовать не только на момент участия в выборах, но и в отношении прошлого кандидата в президенты. Помимо этого, Госдума РФ поддержала поправку об обнулении президентских сроков.

Как отметила депутат Тюменской городской думы, директор Центра русской культуры Альбина Селезнева, внесение данных поправок назрело.

– Очевидно, что никто в нашей стране не стал бы возражать против того, чтобы в качестве кандидатов в президенты выступали граждане России, постоянно проживающие в нашей стране. Безусловно, такую поправку поддержит каждый житель, и я в том числе. Надо полагать, в прежние годы такой пункт в основном законе не имел особой актуальности, поэтому подобное предложение не вносилось ранее Однако сегодня ситуация такова, что данный момент необходимо конкретизировать и закрепить в Конституции, – подчеркнула Альбина Селезнева.

Добавим, что поправками предлагается ввести неприкосновенность для президента России, прекратившего исполнение своих полномочий. При этом бывший глава государства может быть лишен неприкосновенности в порядке, предусмотренном статьей Конституции для отрешения действующего главы государства от должности. Кроме того, после исполнения своих полномочий президент России может пожизненно стать сенатором.

ИСТОЧНИК KP.RU