28 Май 2020 2020-05-28T11:16:33+03:00

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 28 мая 2020 года увеличилось на 30 человек. Фото - pixabay.com.

Мы собрали последние новости о количестве заболевших коронавирусом в Тюмени на 28 мая 2020 года

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Мы собрали последние новости о количестве заболевших COVID-19 в Тюмени на 28 мая 2020 года. Число заболевших новой инфекцией увеличилось на 30 и составило 1562 человека.

По информации Оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 34 человека выздоровели (за весь период – 773), 782 получают лечение, семь пациентов находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких (из общего числа болеющих), семь детей (из общего числа заболевших), 166 человек в обсерваторе (из них один ребенок), 2 828 остаются под медицинским наблюдением, 3 229 находятся на перевахтовке. За весь период пандемии в регионе скончались семь пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

За последние сутки в России выявлено 8371 новый случай коронавируса в 85 регионах. Из них 42,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 174 летальных исхода, полностью выздоровели 8785 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 379 051 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 4142 летальных исхода, выздоровели 150 993 человека.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что Роспотребнадзор составил список рекомендаций для спортивных организаций, которые вернутся к работе после отмены режима повышенной готовности. Тюменские поклонники здорового образа жизни с нетерпением ждут открытия тренажерных залов и фитнес-клубов.

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ИСТОЧНИК KP.RU