В России ужесточат правила перевозок

28 Май 2020 2020-05-28T11:16:14+03:00

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Пассажирские автобусы, троллейбусы должны быть в обязательном порядке оснащены аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS до 31 мая 2020 года. Такие же правила предусмотрены для грузовых автомобилей, перевозящих опасные грузы.

Аппаратура обеспечит передачу данных о перемещении машин в Роскомнадзор в целях безопасности и уменьшения ДТП.

– За прошедший год на дорогах произошло 1680 дорожно-транспортных происшествий, – поделилась Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной думы, региональный координатор федерального проекта «Крепкая семья». – Новые правила призваны защитить нас и наших детей при поездках в школу, на работу, домой. Работа мониторинга в системе ГЛОНАСС позволяет точно контролировать с диспетчерской станции текущее месторасположение транспортного средства, соблюдение всего расписания движения, прибытие и отправку с конечных пунктов. Диспетчер видит все параметры всех датчиков, он в любой момент сможет связаться с водителем, проконтролировать текущее движение или узнать о причинах поломки, если значок транспорта на карте остаётся неподвижным длительное время.

Постановлением правительства вступление в силу обязательных требований по оснащению транспорта аппаратурой спутниковой навигации перенесено на 31 мая 2021 года.

Установка оборудования требует дополнительных затрат от бизнеса, которые сейчас, наоборот, нужно снизить в связи с резким сокращением объема перевозок, поэтому сроки переносились два раза.

– Междугородние пассажироперевозки уже давно оснащены подобным оборудованием, и при работе с подрядчиком мы обязательно проверяем все необходимые документы. Надеемся, что новые правила сделают и городские перевозки более безопасными, – рассказал Дмитрий Дегтярев, исполняющий обязанности директора Тюменского центрального агентства воздушных сообщений.