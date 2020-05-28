2020-05-28T11:17:53+03:00
Общество

Тюменцы массово выбрасывают в унитазы медицинские маски и перчатки

Среди мусора нашли телефон и банное полотенце
Вадим Бегун
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Тюменцы массово выбрасывают в унитазы медицинские маски и перчатки. Фото - "Росводоканал Тюмень".Тюменцы массово выбрасывают в унитазы медицинские маски и перчатки. Фото - "Росводоканал Тюмень".
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В Тюмени с начала года устранено более двух тысяч засоров на сетях водоотведения. Среди прочего мусора было банное полотенце и мобильный телефон. Они пополнили внушительную коллекцию одноразовых масок и резиновых перчаток.

По словам специалистов «Росводоканал Тюмень», они даже не представляют, как смогло большое полотенце пройти по трубам, а вот использованные маски и перчатки уже стали своеобразным антитрендом весны.

– Самые частые и сложные засоры на сетях водоотведения создает крупноволокнистый мусор. Склеенные жиром или остатками строительных смесей тряпки становятся причиной подтопления подвалов. Они способны вывести из рабочего режима внутридомовые сети, коллекторы и насосные станции водоотведения, – отметили в компании.

Чтобы избежать проблем с канализацией, достаточно соблюдать простое правило: не использовать унитаз в качестве мусорного ведра. Жир, предметы личной гигиены, салфетки, тряпки, наполнитель туалетов для животных, остатки строительных смесей смывать в унитаз не нужно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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