2020-05-28T09:31:14+03:00
Общество

В Тюмени на ремонт одного километра дороги хотели выделить более ста миллионов рублей

При этом дорожное покрытие участка находится в удовлетворительном состоянии
Вадим Бегун
Поделиться:
В Тюмени на ремонт одного километра дороги хотели выделить более ста миллионов рублей. Фото - региональное отделение в Тюменской области ОНФ.В Тюмени на ремонт одного километра дороги хотели выделить более ста миллионов рублей. Фото - региональное отделение в Тюменской области ОНФ.
Изменить размер текста:

В Тюмени прокуратура провела проверку информации о высокой стоимости ремонта дорог. «Золотой» километр нашли местные общественники.

Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта тюменской администрации в январе 2020 года заключил с АО «ТОДЭП» муниципальный контракт на капитальный ремонт автодорог на двух улицах Веселой и Фирменной. Участок небольшой, всего 1,2 километра.

Но при этом на ремонт планируется потратить свыше 103 миллионов рублей. Это несмотря на то, что само дорожное покрытие улиц находится в удовлетворительном состоянии, пешеходный и транспортный потоки здесь несущественны.

– Направление такой суммы, когда есть ряд других муниципальных дорог, ремонт которых крайне необходим, нельзя признать эффективным использованием бюджетных средств. В связи с этим главе города Тюмени внесено представление об устранении нарушений закона, – заявили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В ведомстве добавили, что предостережение было объявлено и директору департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Конституции сформулируют новые требования к президенту страны
Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 28 мая 2020 года увеличилось на 30 человек
Тюменцы массово выбрасывают в унитазы медицинские маски и перчатки
В России ужесточат правила перевозок
Какие новые льготы положены для тюменских предпринимателей?
В Тюмени на ремонт одного километра дороги хотели выделить более ста миллионов рублей
В Тобольском районе найдено тело одного из пропавших братьев-рыбаков
«Язык онемел, не могла разговаривать»: инсульт сразил тюменку прямо на работе
Тюменцам рассказали, что делать их гостям из других регионов страны в период карантина
Тоболяк снял деньги с карты пенсионера, который попросил у него помощи
Тюменцев предупредили об особом вреде курения в период пандемии коронавируса
Более четырех тысяч тюменцев лишились водительских прав с начала года