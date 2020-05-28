28 Май 2020 2020-05-28T09:31:14+03:00

В Тюмени на ремонт одного километра дороги хотели выделить более ста миллионов рублей. Фото - региональное отделение в Тюменской области ОНФ.

При этом дорожное покрытие участка находится в удовлетворительном состоянии

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В Тюмени прокуратура провела проверку информации о высокой стоимости ремонта дорог. «Золотой» километр нашли местные общественники.

Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта тюменской администрации в январе 2020 года заключил с АО «ТОДЭП» муниципальный контракт на капитальный ремонт автодорог на двух улицах Веселой и Фирменной. Участок небольшой, всего 1,2 километра.

Но при этом на ремонт планируется потратить свыше 103 миллионов рублей. Это несмотря на то, что само дорожное покрытие улиц находится в удовлетворительном состоянии, пешеходный и транспортный потоки здесь несущественны.

– Направление такой суммы, когда есть ряд других муниципальных дорог, ремонт которых крайне необходим, нельзя признать эффективным использованием бюджетных средств. В связи с этим главе города Тюмени внесено представление об устранении нарушений закона, – заявили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В ведомстве добавили, что предостережение было объявлено и директору департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU