28 Май 2020 2020-05-28T09:08:24+03:00

В Тобольском районе найдено тело одного из пропавших братьев-рыбаков. Фото - pixabay.com.

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В Тобольском районе накануне, 27 мая, найдено тело одного из братьев – Ильи Суючбакиева. Волонтеры уже целый месяц ищут пропавших рыбаков.

– Тело нашли в реке рядом с деревней Аремзяны. Второго брата пока что не нашли, – сообщил руководитель тобольского поискового отряда «Феникс» Евгений Разумов, передает «МегаТюмень».

Напомним, что два брата, Шамиль и Илья Суючбакиевы, поехали на реку 27 апреля. Спустя некоторое время, когда они не вернулись, отец поднял тревогу и обратился в полицию. Позже волонтеры обнаружили перевернутую лодку пропавших мужчин с намотанными на винт рыбацкими сетями.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Бердюжском районе найдено тело местного жителя. 31-летнего мужчину искали несколько дней. Трагедия произошла на озере Богородское, именно туда рыбак отправился вместе с супругой.

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ИСТОЧНИК KP.RU