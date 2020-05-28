«Язык онемел, не могла разговаривать»: инсульт сразил тюменку прямо на работе

28 Май 2020 2020-05-28T08:24:56+03:00

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В Тюмени инсульт сразил 49-летнюю женщину. Произошло это посреди рабочего дня прямо в офисе.

По словам коллег, у тюменки вдруг обмякла и словно сползла вниз левая часть лица. Язык и небо онемели настолько, что она не могла разговаривать. Они незамедлительно вызвали скорую помощь, пациентку госпитализировали в региональный сосудистый центр при ОКБ №2.

По результатам исследования у женщины диагностировали ишемический инсульт, ей выполнили тромболизис, растворив тромб, который перекрыл просвет крупной мозговой артерии. Уже во время самой процедуры пациентка с трудом, но заговорила.

– По воспоминаниям пациентки, похожая ситуация с ней случилась девять месяцев назад – речь также полностью пропала на короткое время, а трудности с разговором преследовали ее еще несколько недель. Однако обращаться за медицинской помощью тюменка тогда не стала, хотя если бы она поступила иначе – обширного инсульта могло и не быть, – отметили в пресс-службе здравоохранения Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что в региональном сосудистом центре не только лечат, но и определяют причины инсульта или транзиторной ишемической атаки. А при выписке из стационара дают рекомендации, что и как нужно сделать, чтобы избежать повторения ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU