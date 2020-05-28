Погода на 28 мая в Тюмени: тепло, но ветрено

28 Май 2020 2020-05-28T05:00:15+03:00

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Сегодня, 28 мая, с утра и до самого вечера небо в Тюмени будет скрыто за облаками. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет плюс 11 – 12 градусов, днем – плюс 24 – 25. Вечером столбики термометров покажут 19 – 25 градусов выше нуля. В течение дня будет дуть южный ветер, переходящий в северо-западный, со скоростью 1 – 6 метра в секунду.

28 мая отмечается день памяти Пахомия Великого, который имел дар чудотворца и исцеления от болезней. В народе это день называли Пахомием теплым, или Пахомом Бокогреем: «Пришел Пахом – запахло теплом». Как правило, этот день всегда бывал теплым и указывал на то, что наступающее лето тоже будет теплым.

ИСТОЧНИК KP.RU