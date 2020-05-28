28 Май 2020 2020-05-28T07:36:04+03:00

Более четырех тысяч тюменцев лишились водительских прав с начала года. Фото: Ольга Крыльцова

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Более четырех тысяч тюменских водителей лишились права управления машиной на различные сроки. Около восьмисот человек до сих пор так и не сдали документы автоинспекторам. Таким образом, каждый шестой «лишенец» не сдает добровольно водительское удостоверение в ГИБДД.

– Сотрудники ведомства различными способами мотивируют граждан, уклоняющихся от сдачи водительских удостоверений. Так, им направляют информацию о правовых последствиях несвоевременной сдачи, также данные таких водителей заносятся в базу комплексов фиксации нарушений ПДД, ориентируется личный состав ДПС, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

По информации ведомства, некоторые водители полагают, что если они не сдали водительское удостоверение, то, когда закончится срок лишения, они смогут спокойно садиться за руль. Однако это не так: федеральная база нарушений четко отслеживает дату сдачи документов, отсчитывая срок лишения со дня сдачи водительского удостоверения либо подачи заявления о его утере.

ИСТОЧНИК KP.RU