Тюменцев предупредили об особом вреде курения в период пандемии коронавируса

28 Май 2020 2020-05-28T07:37:22+03:00

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Тюменцам рассказали об особом вреде курения в период пандемии коронавируса. Так, согласно имеющимся данным, у курильщиков заболевание COVID-19 чаще протекает в тяжелой форме. Курение ухудшает работу легких, и организму курящего человека труднее бороться с респираторным заболеванием, вызываемым новой инфекцией.

– Употребление табака повышает риск заражения вирусом. Поэтому важно помнить рекомендации специалистов по правильной и своевременной обработке рук: чаще мыть их с мылом или обрабатывать антисептическими средствами, – сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Тюменской области.

Фото предоставлено управлением Роспотребнадзора по Тюменской области.

В ведомстве призвали горожан защитить свое здоровье от разрушительных последствий употребления табака и выполнять все рекомендации врачей.

ИСТОЧНИК KP.RU