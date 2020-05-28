Тюменцев предупредили об особом вреде курения в период пандемии коронавируса
Тюменцам рассказали об особом вреде курения в период пандемии коронавируса. Так, согласно имеющимся данным, у курильщиков заболевание COVID-19 чаще протекает в тяжелой форме. Курение ухудшает работу легких, и организму курящего человека труднее бороться с респираторным заболеванием, вызываемым новой инфекцией.
– Употребление табака повышает риск заражения вирусом. Поэтому важно помнить рекомендации специалистов по правильной и своевременной обработке рук: чаще мыть их с мылом или обрабатывать антисептическими средствами, – сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Тюменской области.
Фото предоставлено управлением Роспотребнадзора по Тюменской области.
В ведомстве призвали горожан защитить свое здоровье от разрушительных последствий употребления табака и выполнять все рекомендации врачей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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