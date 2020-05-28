28 Май 2020 2020-05-28T07:38:42+03:00

Тоболяк снял деньги с карты пенсионера, который попросил у него помощи. Фото - pixabay.com.

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В дежурную часть тобольской полиции с сообщением о хищении денег с банковского счета обратился 73-летний местный житель. Всего мужчина потерял 17 800 рублей.

Пенсионер пытался снять деньги с карты в банкомате и попросил помощи у стоявшего в очереди мужчины. Тот заверил потерпевшего, что у него ничего не получилось, и вернул карту. Позже пенсионер обнаружил, что с его счета списаны средства.

– Сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника. 41-летний подозреваемый задержан и доставлен в отдел полиции. Свою вину он признал и пояснил, что перевел деньги на свой банковский счет, после чего снял их и потратил на личные нужды, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

По данному факту следователем возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Позже выяснилось, что задержанный находится в розыске. В связи с этим его посадили в изолятор временного содержания.

ИСТОЧНИК KP.RU