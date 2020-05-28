2020-05-28T07:40:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Тюменцам рассказали, что делать их гостям из других регионов страны в период карантина

Роспотребнадзор дал подробную инструкцию по действиям
Вадим Бегун
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Тюменцам рассказали, что делать их гостям из других регионов страны в период карантина. Фото - pixabay.com.Тюменцам рассказали, что делать их гостям из других регионов страны в период карантина. Фото - pixabay.com.
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Тюменцев призывают воздержаться от поездок в другие регионы страны. Также стоит отказаться от приема гостей. Если же визита родственников или друзей не удалось избежать, следует воспользоваться инструкцией Роспотребнадзора.

Прибывающим в аэропорт «Рощино» нужно сначала сообщить о своем приезде на горячую линию 8-800-234-35-22. Две недели со дня прилета жителям и гостям области необходимо будет соблюсти режим домашней изоляции: гулять, посещая общественные места, магазины и аптеки, нельзя.

– Если у ваших гостей или у вас появились симптомы респираторного заболевания – незамедлительно вызывайте врача на дом. Ни в коем случае не идите самостоятельно в поликлинику, чтобы не подвергать риску заражения других людей. Врач приедет к вам домой и примет решение о назначении лечения, сборе анализов или госпитализации, – отметили в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области.

В ведомстве отметили: если гости приехали в регион на машине или поезде, для них действуют аналогичные правила. Однако после истечения двухнедельного карантина все ограничения снимаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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