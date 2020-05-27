Тюменцы ищут новые возможности заработка в период самоизоляции

27 Май 2020 2020-05-27T14:58:38+03:00

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Уже несколько месяцев все жители страны самоизолируются. Коронавирус изменил планы всего мира. Но пока одни сидят дома и просто пережидают, другие думают о заработке в это непростое время. Среди рекордсменов по развитию в основном присутствуют нестандартные и новые отрасли. Одна из них – сфера криптовалют.

В последние месяцы биткойн показал всему миру, что эпоха криптовалюты только начинается – всего за 2 месяца он вырос в цене почти в 3 раза. Эта тенденция заставила многих инвесторов обратить внимание на новые перспективные проекты. Среди них проект KVANT. Блокчейн этого проекта в сотни раз быстрее биткойна, а технология превосходит многие аналоги на сегодняшний день. Но главное, что KVANT позволит обычным людям получать дополнительные монеты просто за хранение.

Подробнее о проекте – на официальном сайте KVANT.