Хозяин ответит: в Тюменской области собака покусала 11-летнего мальчика

27 Май 2020 2020-05-27T13:50:41+03:00

Изменить размер текста: A A

В Бердюжском районе мужчина выплатит крупную сумму денег за то, что его собака покусала несовершеннолетнего. Такое решение вынес местный суд.

Как следует из материалов гражданского дела, инцидент произошел в сентябре 2019 года в селе Уктуз. Во время прогулки на 11-летнего мальчика напала отвязавшаяся собака одного из местных жителей и покусала его.

– В апреле 2020 года по заявлению матери пострадавшего прокуратура района обратилась в Бердюжский районный суд с иском о возмещении материального и морального вреда, – отметили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Суд, рассмотрев дело, вынес решение о взыскании с ответчика в пользу мальчика 40 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда. Кроме того, хозяин животного выплатит пострадавшей стороне 894,6 рубля в возмещение расходов на его лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU