2020-05-27T13:50:41+03:00
Происшествия

Хозяин ответит: в Тюменской области собака покусала 11-летнего мальчика

Мужчине придется выплатить компенсацию морального вреда
Вадим Бегун
Поделиться:
В Тюменской области собака покусала 11-летнего мальчика. Фото - pixabay.com.В Тюменской области собака покусала 11-летнего мальчика. Фото - pixabay.com.
Изменить размер текста:

В Бердюжском районе мужчина выплатит крупную сумму денег за то, что его собака покусала несовершеннолетнего. Такое решение вынес местный суд.

Как следует из материалов гражданского дела, инцидент произошел в сентябре 2019 года в селе Уктуз. Во время прогулки на 11-летнего мальчика напала отвязавшаяся собака одного из местных жителей и покусала его.

– В апреле 2020 года по заявлению матери пострадавшего прокуратура района обратилась в Бердюжский районный суд с иском о возмещении материального и морального вреда, – отметили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Суд, рассмотрев дело, вынес решение о взыскании с ответчика в пользу мальчика 40 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда. Кроме того, хозяин животного выплатит пострадавшей стороне 894,6 рубля в возмещение расходов на его лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тюменцы ищут новые возможности заработка в период самоизоляции
Хозяин ответит: в Тюменской области собака покусала 11-летнего мальчика
В Тюмени проведут благотворительный интеллектуальный онлайн-марафон
В Заводоуковске мужчина четвертый раз попался пьяным за рулем
Александр Моор рассказал о выплатах медикам на федеральном канале
У Государственной думы РФ появятся новые полномочия
Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 27 мая 2020 года составляет более полутора тысяч человек
Расставить тренажеры! В Тюмени фитнес-центры готовятся к открытию
В основном законе России закрепят усиление роли Совета Федерации
Тюменский завод погасил миллионные долги по зарплате
Тюменцев, разгуливающих в общественных местах, штрафуют
«Коронавирус не помеха чистоте»: в Тюмени дезинфицируют мусорные баки
В Тюмени ветклиника лечила коронавирус у кошек
На улицу Мельникайте в Тюмени потратят почти миллиард рублей
Стало жалко. Тюменец не смог съесть беременную овцу, которую украл у работодателя
Переводы по номеру телефона стали бесплатными
В Тюмени осудили таксиста, развозившего клиентов пьяным
На улице Республики в Тюмени отключат светофоры