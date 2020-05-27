2020-05-27T12:50:18+03:00
Общество

В Тюмени проведут благотворительный интеллектуальный онлайн-марафон

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Фото: https://vk.com/chgktoФото: https://vk.com/chgkto
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Благотворительный интеллектуальный онлайн-марафон, посвящённый Дню защиты детей начнётся 31 мая в 16 часов. Все собранные средства будут направлены в Тюменское региональное отделение «Российского детского фонда» и пойдут на приобретение школьных принадлежностей для первоклассников области.

В прямом эфире в группе Интеллектуального движения Тюменской области ВКонтакте, а также на их YouTube-канале с 16 часов по тюменскому времени будут задаваться вопросы в формате «Что? Где? Когда?». В перерывах между вопросами участники марафона смогут сделать пожертвование - специальная кнопка будет доступна прямо под окном с эфиром. Сумму пожертвования каждый определяет на своё усмотрение.

Не обойдётся и без сюрпризов - в 19:30 в рамках турнира ЧГК организаторы зададут блок вопросов, которые готовили знаменитые на всю страну гости интеллектуального клуба для предпринимателей #MassOnClub. По итогам 24 вопросов сильнейшие команды и игроки будут награждены подарками от партнёров онлайн-марафона.

- Участники смогут подключиться к трансляции в любой момент с 16:00 до 21:00 и начать отвечать на вопросы игры «Что? Где? Когда?». Мы специально подобрали интересные вопросы, на которые каждый сможет дать ответ. А в перерывах можно сделать доброе дело, не выходя из дома, - рассказывает организатор турнира, руководитель проекта «Интеллектуальное движение Тюменской области» Олег Войкин.

- Мы очень скучали без ежемесячных игр клуба #MassOn, здорово, что организаторы решили объединиться с ЧГК и провести совместный Онлайн-турнир, тем более, что на средства, собранные во время марафона, Тюменское отделение «Российского детского фонда» приобретёт компьютеры и школьные портфели для талантливых детей из многодетных нуждающихся семей, - добавляет постоянный игрок интеллектуального клуба, депутат Тюменской областной Думы Елена Кашкарова.

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