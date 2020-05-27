2020-05-27T12:02:15+03:00
Происшествия

В Заводоуковске мужчина четвертый раз попался пьяным за рулем

Нарушителю нельзя будет три года заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами
Вадим Бегун
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В Заводоуковске мужчина четвертый раз попался пьяным за рулем. Фото - pixabay.com.В Заводоуковске мужчина четвертый раз попался пьяным за рулем. Фото - pixabay.com.
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В Заводоуковске вынесен приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 36-летнего местного жителя. Мужчину признали виновным в неоднократном управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

18 февраля 2020 года мужчина находился в гостях у родителей. Вечером он выпил вина, сел за руль принадлежавшего отцу автомобиля ГАЗ 2752 и поехал за мясом. На обратном пути машину остановили сотрудники ДПС. Во время общения у инспектора возникло подозрение, что водитель пьян. Освидетельствование подтвердило его нетрезвое состояние.

– Установлено, что ранее нарушитель в городе Муравленко уже трижды был осужден по такой же статье, в том числе к лишению свободы. Между тем должных выводов для себя не сделал. Было возбуждено четвертое уголовное дело, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Суд назначил подсудимому полгода лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, его на три года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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