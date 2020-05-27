2020-05-27T11:48:36+03:00
Здоровье

Александр Моор рассказал о выплатах медикам на федеральном канале

По информации губернатора, все суммы за апрель были выплачены между майскими праздниками
Вадим Бегун
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Александр Моор рассказал о выплатах медикам на федеральном канале. Скриншот из видео "Первого канала".Александр Моор рассказал о выплатах медикам на федеральном канале. Скриншот из видео "Первого канала".
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Губернатор Тюменской области Александр Моор в эфире программы «Право на справедливость», которую транслирует Первый канал, рассказал о выплатах медикам. Он заявил, что работники медицинских учреждений региона все положенные дополнительные выплаты за май получат до конца месяца. Пост об участии в передаче глава региона опубликовал на своих страничках в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Инстаграм».

– Средства из федерального бюджета мы получили своевременно и своевременно довели до медучреждений. Все суммы за апрель выплатили между майскими праздниками. Сегодня заканчиваем расчет за май. Задача стоит до 29 мая все деньги перечислить на карты медработникам. Выплаты за апрель в Тюменской области получили 2210 человек, – сообщил Александр Моор.

Он напомнил, что были установлены и региональные выплаты, отметив при этом, что, помимо основных получателей, их выплатят сотрудникам лабораторий паталогоанатомических служб, а также немедицинскому персоналу, который работает в инфекционных моногоспиталях. За апрель из регионального бюджета было выплачено 38 миллионов рублей, за май планируется выплатить 108 миллионов.

Глава региона поблагодарил авторов программы «Право на справедливость» за приглашение, а министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко – за открытость и готовность к диалогу.

Право на справедливость , выпуск от 26.05.2020 / Александр Моор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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