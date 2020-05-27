У Государственной думы РФ появятся новые полномочия

27 Май 2020 2020-05-27T11:33:36+03:00

В соответствии с поправками в Конституцию у нижней палаты Парламента будет право утверждать кандидатов на ключевые государственные посты. Фото: официальный сайт Государственной думы РФ

В соответствии с поправками в Конституцию у нижней палаты парламента будет право утверждать кандидатов на ключевые государственные посты

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Ряд поправок в Конституцию РФ касается расширения роли Государственной думы в принятии значимых решений. В частности, это относится к полномочиям по утверждению кандидатур председателя правительства РФ, предлагаемых президентом. Назначать утвержденного председателя будет президент.

Также Государственная дума будет утверждать кандидатуры заместителей председателя правительства и федеральных министров (за исключением отдельных министров, руководство деятельностью которых осуществляет президент, в частности министров силового блока) по представлению председателя правительства.

– Не вижу ни одного минуса в данном решении ни для одного из участников процесса. Это можно рассматривать как развитие демократической системы в стране. Государственные решения (а назначение кандидатов на высшие должностные посты относится к таковым) должны приниматься большинством голосов. Госдума и Совет Федерации представляют интересы и мнение населения, это публичные органы, избираемые всенародно. Таким образом, эта пирамида опирается на мнение граждан. И их участие в данном процессе способствует укреплению демократических принципов, – отметила социолог, публицист, директор Центра изучения гражданских инициатив, зампред Общественной палаты Тюменской области Светлана Ярославова.

Она подчеркнула, что даже сам факт возможности обсуждения кандидатур на должности главы кабмина и ряда министров, судей и так далее, деятельность которых имеет большое значение для государства и народа, несет в себе серьезный посыл для повышения роли таких институтов власти, как Государственная дума, в принятии подобных решений.

– Таким образом, у парламента появляется возможность влиять на важные государственные и политические решения, и президент разделяет ответственность за их принятие с представительными органами власти. Очень важно, что такой инструмент будет прописан в Конституции. Это должно быть одобрительно встречено и населением, приветствующим усиление демократических принципов, и Государственной думой, повышающей свою роль благодаря новым полномочиям, и президентом, который теперь не будет единолично нести ответственность за те или иные решения, – добавила Светлана Ярославова.

ИСТОЧНИК KP.RU