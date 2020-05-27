2020-05-27T11:34:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 27 мая 2020 года составляет более полутора тысяч человек

Мы собрали последние новости о количестве заболевших коронавирусом в Тюмени на 27 мая 2020 года
Вадим Бегун
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Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 27 мая 2020 года составляет более полутора тысяч человек. Фото - pixabay.com.Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 27 мая 2020 года составляет более полутора тысяч человек. Фото - pixabay.com.
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Мы собрали последние новости о количестве заболевших COVID-19 в Тюмени на 27 мая 2020 года. Число заболевших новой инфекцией увеличилось на 42 и составило 1532 человека.

По информации Оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 45 человек выздоровели (за весь период – 739), 786 получают лечение, шесть пациентов находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких, пять детей (из общего числа заболевших), 166 человек в обсерваторе (из них один ребенок), 2 951 остаются под медицинским наблюдением, 3 536 находятся на перевахтовке.

За последние сутки в России выявлено 8 338 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 40,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 161 летальный исход, полностью выздоровели 11 079 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 370 680 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3968 летальных исходов, выздоровели 142 208 человек.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что Роспотребнадзор составил список рекомендаций для спортивных организаций, которые вернутся к работе после отмены режима повышенной готовности. Тюменские поклонники здорового образа жизни с нетерпением ждут открытия тренажерных залов и фитнес-клубов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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