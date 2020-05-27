2020-05-27T10:44:43+03:00
Спорт

Расставить тренажеры! В Тюмени фитнес-центры готовятся к открытию

Роспотребнадзор дал рекомендации заведениям
Вадим Бегун
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В Тюмени фитнес-центры готовятся к открытию. Фото - pixabay.com.В Тюмени фитнес-центры готовятся к открытию. Фото - pixabay.com.
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Роспотребнадзор составил список рекомендаций для спортивных организаций, которые вернутся к работе после отмены режима повышенной готовности. Тюменские поклонники здорового образа жизни с нетерпением ждут открытия тренажерных залов и фитнес-клубов.

Так, спорторганизациям следует снизить пропускную способность: на каждого занимающегося должно быть отведено не менее четырех «квадратов», если речь идет о бассейне, то по десять квадратных метров на человека. Таким образом, администрации клуба следует вести предварительную запись, чтобы регулировать поток клиентов.

Также нужно обеспечить дистанцию: расставить тренажеры на расстоянии минимум полтора метра, закрыть часть кабинок для переодевания и нанести разметку на пол. Фитнес-центрам необходимо каждый день дезинфицировать помещения, сформировать пятидневный запас средств индивидуальной защиты для работников, а на входе поставить санитайзеры.

Следует отметить, что в спортзалах запретят продавать чай и кофе (только бутилированную воду), а сотрудникам нельзя будет обедать на рабочих местах.

Напомним, в Тюменской области все общественные места закрыты до 31 мая. Сроки возвращения к работе будут определяться в зависимости от эпидемиологической обстановки в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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