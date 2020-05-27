В основном законе России закрепят усиление роли Совета Федерации

27 Май 2020 2020-05-27T10:42:57+03:00

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После принятия пакета поправок в Конституцию РФ, который одобрил президент Владимир Путин, у Совета Федерации Федерального собрания будет сформирован новый блок полномочий, который конкретизирует ответственность членов Совфеда за принятие ряда государственных решений.

В частности, в соответствии с поправками руководители федеральных органов исполнительной власти, включая федеральных министров, отвечающие за оборону и безопасность, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций, а также прокуроры субъектов РФ будут назначаться президентом по итогам консультаций с Советом Федерации.

К ведению Совета Федерации также предлагается отнести прекращение по представлению президента полномочий судей Конституционного и Верховного суда, судей кассационных и апелляционных судов в случае совершения ими поступков, порочащих честь и достоинство судьи.

Кроме того, кандидатуры для назначения на должность председателя Счетной палаты и половины от общего числа аудиторов Счетной палаты будет вносить в Совет Федерации президент. Также в соответствии с поправками к ведению Совета Федерации относится заслушивание ежегодных докладов Генпрокурора РФ о состоянии законности и правопорядка в стране. Как отметил председатель Общественной палаты Тюменской области, профессор Геннадий Чеботарев, данные поправки имеют большое значение для совершенствования политической системы страны и формы государства.

– В действующем тексте основного закона записано, что в России действует конституционный принцип разделения властей, который предполагает систему сдержек и противовесов различных ветвей власти: исполнительной, законодательной, судебной и президентской, хотя она и не вписывается в классическую триаду, но фактически существует. Однако эта система нуждалась в уточнении и конкретизации, а сам принцип – в совершенствовании. Об этом говорили и председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин, и глава Конституционного суда Валерий Зорькин, – подчеркнул Геннадий Чеботарев.

Он отметил, что президент услышал данный посыл и внес соответствующие поправки в Конституцию, чтобы расширить контрольные полномочия Государственной думы, предоставить дополнительные полномочия и Совету Федерации.

– Теперь эти положения четко прописаны. Тем самым в случае принятия поправок принцип разделения властей будет реализовываться более предметно. А это значит, более демократичной будут выработка и принятие основополагающих принципов и норм деятельности всех органов власти. Это затронет и деятельность гражданского общества, поскольку представительная демократия реализует волеизъявление граждан, – высказался председатель Общественной палаты Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU