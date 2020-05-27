Тюменский завод погасил миллионные долги по зарплате

27 Май 2020 2020-05-27T09:53:08+03:00

Однако произошло это только после вмешательства прокуратуры

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В тюменской области ООО «Завод Полипак» погасил крупную задолженность по заработной плате. Это было сделано после прокурорской проверки соблюдения законодательства об оплате труда.

– В обществе с ограниченной ответственностью «Завод Полипак» с октября 2019 года по май 2020 года несвоевременно выплачивалась заработная плата. Общая сумма задолженности составила более пяти с половиной миллионов рублей, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве отметили, что в отношении генерального директора завода было возбуждено дело об административном правонарушении, ему внесли представление об устранении нарушений закона.

Кроме того, в интересах работников прокуратура направила в суд 187 заявлений о взыскании задолженности. Ситуация с выплатой заработной платы находилась на постоянном контроле ведомства. Благодаря принятым прокуратурой мерам долги в организации погашены в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU