Тюменцев, разгуливающих в общественных местах, штрафуют
Полицейские напомнили тюменцам о режиме самоизоляции. Стражи порядка призывают горожан отказаться от прогулок в общественных местах: запрет на посещение мест массового скопления людей не снят.
– Сотрудники полиции ежедневно патрулируют парки, скверы и другие общественные пространства. С нарушителями сначала проводят профилактические беседы. Если это не помогает, приходится применять меры административного воздействия – штрафы, – отметил пресс-секретарь управления МВД по Тюменской области Антон Каморников.
В ведомстве попросили местных жителей соблюдать ограничительные меры и не нарушать запрет на посещение общественных мест, передает «МегаТюмень».
Ранее глава общественной организации «Ветераны-пограничники Тюменской области» Нуртдин Ибрагимов призвал тюменцев отказаться от массовых гуляний, остаться дома и встретить праздник в семейном кругу. Напомним, что в России День пограничника отмечается 28 мая.
ИСТОЧНИК KP.RU
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