2020-05-27T09:43:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Тюменцев, разгуливающих в общественных местах, штрафуют

Полицейские призывают горожан оставаться дома
Вадим Бегун
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Тюменцев, разгуливающих в общественных местах, штрафуют. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.Тюменцев, разгуливающих в общественных местах, штрафуют. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.
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Полицейские напомнили тюменцам о режиме самоизоляции. Стражи порядка призывают горожан отказаться от прогулок в общественных местах: запрет на посещение мест массового скопления людей не снят.

– Сотрудники полиции ежедневно патрулируют парки, скверы и другие общественные пространства. С нарушителями сначала проводят профилактические беседы. Если это не помогает, приходится применять меры административного воздействия – штрафы, – отметил пресс-секретарь управления МВД по Тюменской области Антон Каморников.

В ведомстве попросили местных жителей соблюдать ограничительные меры и не нарушать запрет на посещение общественных мест, передает «МегаТюмень».

Ранее глава общественной организации «Ветераны-пограничники Тюменской области» Нуртдин Ибрагимов призвал тюменцев отказаться от массовых гуляний, остаться дома и встретить праздник в семейном кругу. Напомним, что в России День пограничника отмечается 28 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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