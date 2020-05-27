«Коронавирус не помеха чистоте»: в Тюмени дезинфицируют мусорные баки
В Тюмени продолжается плановая дезинфекция контейнеров для сбора коммунальных отходов. В результате обработки емкости приобретают эстетичный внешний вид и исчезают неприятные запахи.
Регулярный уход за баками обязаны обеспечить все собственники контейнеров без исключения. В Тюменской области помимо регионального оператора свой контейнерный парк есть у ряда юридических лиц, транспортировщиков и органов муниципальной власти.
– Угроза распространения коронавирусной инфекции внесла свои коррективы в планы каждого. Но мы приложили все усилия, чтобы особые условия не сказались на комфорте потребителей. Ранее намеченная работа продолжается. Мы призываем всех владельцев контейнеров также не откладывать обработку баков, – отметила первый заместитель руководителя ООО «ТЭО» Светлана Петренко.
В процессе обработки баки не только моют и проводят санацию, но и осматривают на предмет повреждений. В случае необходимости емкости ремонтируют, а металлические еще и подкрашивают. В областном центре работы по дезинфекции сейчас в самом разгаре – уже заканчивается обработка металлических баков, специалисты готовы приступить к уходу за евроконтейнерами.
ИСТОЧНИК KP.RU
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