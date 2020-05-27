В Тюмени ветклиника лечила коронавирус у кошек
Тюменским антимонопольщикам пожаловались на недобросовестную рекламу. Дело в том, что местная ветеринарная клиника имени Евгении Мамоновой заявила, что лечит коронавирус у кошек. Все бы ничего, но животные, по последним данным, не могут быть источником COVID-19.
Как отметили в ведомстве, на территории России отсутствует зарегистрированная система диагностики, вакцинации и лечения короновируса у домашних животных. Нет и доказательств, что кошки могут болеть или быть переносчиком этой инфекции. Случаи COVID-19 в популяции животных отсутствуют.
– Известно семь видов коронавирусов, являющихся возбудителями острых респираторных заболеваний человека. Согласно современным данным, источником коронавирусной инфекции, вызванной этими видами вирусов, кошки быть не могут, – подчеркнули в пресс-службе управления Федеральной антимонопольной службы по Тюменской области.
В ведомстве сообщили, что рекламу ветклиники признали недостоверной. В отношении ООО «Ветеринарная клиника Евгении Мамоновой» возбуждено дело по признакам нарушения Закона о рекламе.
ИСТОЧНИК KP.RU
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