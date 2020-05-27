27 Май 2020 2020-05-27T08:20:26+03:00

На улицу Мельникайте в Тюмени потратят почти миллиард рублей. Фото: Ольга Крыльцова

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В Тюмени ищут подрядчика, который продолжит реконструировать улицу Мельникайте. Фронт работ – от моста через реку Туру до улицы Дружбы. На это местные власти готовы выделить 943,5 миллионов рублей.

Из информации, размещенной на сайте госзакупок, следует, что работы планируется провести в 2020 и 2021 годах. Крайний срок – 15 ноября следующего года. В этом году из городского бюджета выделят 100 миллионов рублей, в следующем – 843,5 миллионов.

Заказчиком является департамент дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени. Заявки на аукцион принимаются до 3 июня. В этот же день определится победитель лота.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в Тюменской области определился подрядчик на капитальный ремонт моста через реку Иска. Заказчиком работ выступил «Уралуправтодор». Подрядчику предстоит провести капитальный ремонт моста через реку Иска на автомобильной дороги Р-404 Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск.

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ИСТОЧНИК KP.RU