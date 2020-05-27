2020-05-27T07:55:17+03:00
Экономика

Переводы по номеру телефона стали бесплатными

Всего к системе подключились 55 банков, еще 160 – в процессе подключения
Поделиться:
Переводы по номеру телефона стали бесплатнымиПереводы по номеру телефона стали бесплатнымиФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Переводы по номеру телефона со счета в одном банке на счет в другом становятся фактически бесплатными.

С 1 мая банки не могут брать комиссии за переводы между физлицами через систему быстрых платежей на сумму до 100 тысяч рублей в месяц, а комиссии за переводы на более крупные суммы Банк России ограничил 0,5%, но не более 1500 рублей. Ранее Банк России обнулил собственные тарифы для банков за переводы в системе быстрых платежей, они составляли от 5 копеек до 3 рублей в зависимости от суммы.

Не взимают комиссии с граждан за переводы и не планируют вводить их за переводы на крупные суммы ВТБ, Газпромбанк, «Открытие», «Русский стандарт» и Ак Барс Банк. У Промсвязьбанка комиссий не будет с 1 мая по 30 июня (эта мера призвана поддержать клиентов, находящихся в режиме самоизоляции, отметили в банке). У Альфа-Банка, Райффайзенбанка, Росбанка и Почта Банка комиссии за переводы более 100 тысяч рублей будут на уровне верхнего предела – 0,5%, но не более 1500 рублей. Сбербанк, который начал подключать клиентов к системе быстрых платежей, не ответил на запрос об уровне комиссий, сообщив лишь, что выполнит требования ЦБ.

– В свете этой информации еще больше вопросов вызывает комиссия за перевод средств между клиентами внутри системы Сбербанка. Да, безусловно, установленный лимит переводов без комиссии, позволит заметить это нововведение не для всех. Но сейчас, когда оплата услуг самозанятым идет в том числе посредством онлайн платежей, объем взаиморасчетов увеличился и дополнительная комиссия банка увеличивает расходы россиян, – поделилась Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной думы, региональный куратор федерального проекта «Крепкая семья».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На улицу Мельникайте в Тюмени потратят почти миллиард рублей
Стало жалко. Тюменец не смог съесть беременную овцу, которую украл у работодателя
Переводы по номеру телефона стали бесплатными
В Тюмени осудили таксиста, развозившего клиентов пьяным
На улице Республики в Тюмени отключат светофоры
Тоболяк с больной спиной украл у подростка велосипед, чтобы довезти домой продукты
Погода на 27 мая в Тюмени: ветер стих и потеплело
В общежитии тюменского университета, где проживают более 200 человек, обнаружили очаг коронавируса
Россияне не верят, что работодатели помогут им в сложных ситуациях
В новой Конституции закрепят полномочия органов власти
Дома останутся без воды: на улице Пермякова в Тюмени ликвидируют утечку на водоводе
В Тюмени автобусы будут объезжать закрытый участок улицы Сперанского
Хотел выяснить отношения: тюменец побил экс-любимую, с которой расстался два года назад
Надели три пары перчаток: ишимские хирурги прооперировали пациента с подозрением на коронавирус
Более десяти тысяч тюменцев укусили клещи
В Тюмени автобусы переходят на летнее расписание
В Тюмени выбрали подрядчика для ремонта моста за 334 миллиона рублей
Тюменцы могут просидеть без воды более двух недель
Тюменские следователи заинтересовались «домом с аммиаком»
Как интернет-магазину организовать доставку
Геннадий Чеботарев прокомментировал поправку в Конституцию о доступности качественной медицины
Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 26 мая 2020 года составляет 1490 человек
На Солнечном проезде в Тюмени погибли высаженные в прошлом году саженцы
В Тюмени росгвардейцы помогли обрести новый дом заблудившемуся утиному семейству
«Просто отворачивались». Тюменцы не желают убирать авто для проезда скорой