Переводы по номеру телефона стали бесплатными

27 Май 2020 2020-05-27T07:55:17+03:00

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Переводы по номеру телефона со счета в одном банке на счет в другом становятся фактически бесплатными.

С 1 мая банки не могут брать комиссии за переводы между физлицами через систему быстрых платежей на сумму до 100 тысяч рублей в месяц, а комиссии за переводы на более крупные суммы Банк России ограничил 0,5%, но не более 1500 рублей. Ранее Банк России обнулил собственные тарифы для банков за переводы в системе быстрых платежей, они составляли от 5 копеек до 3 рублей в зависимости от суммы.

Не взимают комиссии с граждан за переводы и не планируют вводить их за переводы на крупные суммы ВТБ, Газпромбанк, «Открытие», «Русский стандарт» и Ак Барс Банк. У Промсвязьбанка комиссий не будет с 1 мая по 30 июня (эта мера призвана поддержать клиентов, находящихся в режиме самоизоляции, отметили в банке). У Альфа-Банка, Райффайзенбанка, Росбанка и Почта Банка комиссии за переводы более 100 тысяч рублей будут на уровне верхнего предела – 0,5%, но не более 1500 рублей. Сбербанк, который начал подключать клиентов к системе быстрых платежей, не ответил на запрос об уровне комиссий, сообщив лишь, что выполнит требования ЦБ.

– В свете этой информации еще больше вопросов вызывает комиссия за перевод средств между клиентами внутри системы Сбербанка. Да, безусловно, установленный лимит переводов без комиссии, позволит заметить это нововведение не для всех. Но сейчас, когда оплата услуг самозанятым идет в том числе посредством онлайн платежей, объем взаиморасчетов увеличился и дополнительная комиссия банка увеличивает расходы россиян, – поделилась Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной думы, региональный куратор федерального проекта «Крепкая семья».