26 Май 2020 2020-05-26T16:35:44+03:00

В общежитии тюменского университета, где проживают более 200 человек, обнаружили очаг коронавируса. Фото - "Тюменский ГМУ".

Сейчас там введен двухнедельный карантин

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В Тюмени – новый очаг коронавирусной инфекции. Его обнаружили в общежитии Тюменского медицинского университета. Вирус распространился от студента пятого курса, который работал медбратом в кардиоцентре.

– Заболевание у мужчины выявили в ходе еженедельного обследования работников медучреждения. Все контактные сотрудники обследованы. В кардиоцентре положительных тестов нет, – сообщили в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что после обследования провели в общежитии медуниверситета, где проживают 202 человека. У шестерых из них диагноз подтвердился, пациентов госпитализировали. Сейчас там введен двухнедельный карантин.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что очаг коронавируса был выявлен в учреждении Минобороны РФ – Тюменском высшем военно-инженерном командном училище.

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ИСТОЧНИК KP.RU