В общежитии тюменского университета, где проживают более 200 человек, обнаружили очаг коронавируса
В Тюмени – новый очаг коронавирусной инфекции. Его обнаружили в общежитии Тюменского медицинского университета. Вирус распространился от студента пятого курса, который работал медбратом в кардиоцентре.
– Заболевание у мужчины выявили в ходе еженедельного обследования работников медучреждения. Все контактные сотрудники обследованы. В кардиоцентре положительных тестов нет, – сообщили в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области.
В ведомстве добавили, что после обследования провели в общежитии медуниверситета, где проживают 202 человека. У шестерых из них диагноз подтвердился, пациентов госпитализировали. Сейчас там введен двухнедельный карантин.
Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что очаг коронавируса был выявлен в учреждении Минобороны РФ – Тюменском высшем военно-инженерном командном училище.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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