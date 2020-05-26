26 Май 2020 2020-05-26T16:06:26+03:00

Россияне не верят, что работодатели помогут им в сложных ситуациях. Фото - pixabay.com.

Зато в людях укрепилась уверенность в своих собственных силах

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В России отметили низкий уровень доверия людей к работодателям. Лишь 23% опрошенных согласились, что компании позаботятся о сотруднике в сложной ситуации. Это стало известно по результатам исследований Социологического антикризисного центра.

Низким оказалось доверие к средствам массовой информации. Всего 16% опрошенных считают, что официальные СМИ компетентны и способны разобраться в фактах, 20% – что газеты работают ради того, чтобы общество получало достоверную информацию.

Фото - Социологический антикризисный центр.

Доверие к здравоохранению выразил 21% опрошенных. Рекомендациям и оценкам ученых верят 37%. Интересно, что в мае укрепилась уверенность человека в себе и своей способности справляться с трудностями.

Также по результатам исследования стало понятно, что большинство опрошенных соблюдают домашний режим, носят медицинские маски в общественных местах и соблюдают социальную дистанции в полтора метра. Многие испытывают страх перед болезнью: в основном это женщины старше 55 лет.

Фото - Социологический антикризисный центр.

Однако все же есть те, кто не верит, что маска им как-то поможет избежать болезни: таких 30%. Еще 33% считают, что никак не могут повлиять на то, заболеют они или нет.

ИСТОЧНИК KP.RU