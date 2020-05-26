2020-05-26T15:57:47+03:00
Общество

В новой Конституции закрепят полномочия органов власти

Это повысит ответственность парламента за принятие важных решений
Есен Абилькенов
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Поправки повысят ответственность органов власти за принятие важных решенийПоправки повысят ответственность органов власти за принятие важных решенийФото: pixabay.com
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Одной из важных поправок, которую предложено внести в Конституцию Российской Федерации, станет закрепление новых полномочий органов власти. Благодаря этому, по замыслу авторов данной инициативы, будет заложена основа для предотвращения возможных внутренних противостояний, конфликтов, свидетелями которых страна была в 90-е годы.

В новом тексте основного закона прописываются такие нюансы, как назначение и освобождение от должности Генерального прокурора после консультаций с Советом Федерации, внесение в верхнюю палату парламента представлений о прекращении полномочий судей Конституционного и Верховного судов. Кроме того, по новой Конституции в Совфед будут представляться кандидатуры для назначения на должность председателя Счетной палаты и половины от общего числа аудиторов.

Как отмечают эксперты, доля ручного управления одного человека имеет определенные риски. Поэтому для гарантии стабильности и объективности необходимы «два ключа» при принятии важных политических решений.

– Это, безусловно, разумный и правильный шаг, который давно обсуждался в общественной и политической среде. О том же упоминал и президент Владимир Путин, отмечая, что зачастую для решения тех или иных проблем возникает необходимость его прямого вмешательства, тогда как другие органы власти выступают в роли наблюдателей. Поэтому принятие данных пунктов будет налагать ответственность на Совет Федерации и Государственную думу при осуществлении тех или иных процессов, назначений и так далее, – отметила общественный деятель, ректор Тюменской института развития регионального образования Ольга Ройтблат.

Добавим, согласно тексту данной поправки, Совет Федерации и Государственная дума также будут вправе осуществлять парламентский контроль, в том числе направлять парламентские запросы руководителям государственных органов и органов местного самоуправления по вопросам, входящим в компетенцию этих органов и должностных лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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