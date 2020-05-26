Дома останутся без воды: на улице Пермякова в Тюмени ликвидируют утечку на водоводе

26 Май 2020 2020-05-26T15:49:34+03:00

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В Тюмени ликвидируют утечку на водоводе в районе путепровода на улице Пермякова. Проведение восстановительных работ осложнено тем, что поврежденная труба пролегает под железнодорожными путями.

– На время ремонтно-восстановительных мероприятий сегодня, 26 мая, с 21.00 до завершения работ будет ограничено водоснабжение жилого дома № 3 на улице Пермякова и расположенных поблизости 29 административных зданий. Кроме того, возможно снижение давления в сети и периодические перебои водоснабжения в домах, расположенных в районе улицы Пермякова и в Восточном административном округе, – рассказали в пресс-службе «Росводоканал Тюмень».

В компании пояснили, что по нормативам на проведение такого вида восстановительных работ отводится 24 часа. Однако специалисты приложат все усилия, чтобы устранить нештатную ситуацию в кратчайшие сроки: к работе привлечено четыре бригады предприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU