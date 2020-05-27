Погода на 27 мая в Тюмени: ветер стих и потеплело

27 Май 2020 2020-05-27T05:00:18+03:00

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Сегодня, 27 мая, днем в Тюмени на какое-то время небо затянется облаками, но вечер ожидается таким же ясным, как и утро. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет плюс 8 – 9 градусов, днем – плюс 19 – 20. Вечером столбики термометров покажут 14 – 19 градусов выше нуля. В течение дня будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 1 – 3 метра в секунду.

27 мая почитается память святого мученика Исидора. В прежние времена этого дня ожидали, как окончания всяких холодов: «На Сидора отойдут все сиверы (холода)».

Но если день все же был холодным, то следовало ожидать такого же лета: «На Сидора сиверко (северный ветер), и все лето таково». В день Исидора прилетают стрижи и ласточки, приносят тепло.

ИСТОЧНИК KP.RU