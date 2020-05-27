2020-05-27T05:40:19+03:00
Происшествия

Тоболяк с больной спиной украл у подростка велосипед, чтобы довезти домой продукты

По факту кражи возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Тоболяк с больной спиной украл у подростка велосипед. Скриншот из видео УМВД по Тюменской области.Тоболяк с больной спиной украл у подростка велосипед. Скриншот из видео УМВД по Тюменской области.
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В дежурную часть тобольской полиции с сообщением о хищении велосипеда за шесть тысяч рублей обратился 37-летний мужчина. На двухколесном транспорте катался сын потерпевшего, который оставил его без присмотра и ушел на игровую площадку.

Позже сотрудники патрульно-постовой службы по камерам установили личность злоумышленника. Им оказался ранее судимый 62-летний местный житель. Его задержали и доставили в отдел полиции.

– В настоящее время фигурант свою вину признал и пояснил, что похитил транспортное средство, чтобы довезти сумки с продуктами до дома. Тоболяк заявил, что у него больная спина, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

По данному факту дознавателем возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

В Тобольске пенсионер угнал у мальчика велосипед.Вадим Бегун

ИСТОЧНИК KP.RU

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Тоболяк с больной спиной украл у подростка велосипед, чтобы довезти домой продукты
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