Тоболяк с больной спиной украл у подростка велосипед, чтобы довезти домой продукты

27 Май 2020 2020-05-27T05:40:19+03:00

Тоболяк с больной спиной украл у подростка велосипед. Скриншот из видео УМВД по Тюменской области.

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В дежурную часть тобольской полиции с сообщением о хищении велосипеда за шесть тысяч рублей обратился 37-летний мужчина. На двухколесном транспорте катался сын потерпевшего, который оставил его без присмотра и ушел на игровую площадку.

Позже сотрудники патрульно-постовой службы по камерам установили личность злоумышленника. Им оказался ранее судимый 62-летний местный житель. Его задержали и доставили в отдел полиции.

– В настоящее время фигурант свою вину признал и пояснил, что похитил транспортное средство, чтобы довезти сумки с продуктами до дома. Тоболяк заявил, что у него больная спина, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

По данному факту дознавателем возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/781247" frameborder="0"></iframe> В Тобольске пенсионер угнал у мальчика велосипед.Вадим Бегун

ИСТОЧНИК KP.RU