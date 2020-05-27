Тоболяк с больной спиной украл у подростка велосипед, чтобы довезти домой продукты
В дежурную часть тобольской полиции с сообщением о хищении велосипеда за шесть тысяч рублей обратился 37-летний мужчина. На двухколесном транспорте катался сын потерпевшего, который оставил его без присмотра и ушел на игровую площадку.
Позже сотрудники патрульно-постовой службы по камерам установили личность злоумышленника. Им оказался ранее судимый 62-летний местный житель. Его задержали и доставили в отдел полиции.
– В настоящее время фигурант свою вину признал и пояснил, что похитил транспортное средство, чтобы довезти сумки с продуктами до дома. Тоболяк заявил, что у него больная спина, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.
По данному факту дознавателем возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
В Тобольске пенсионер угнал у мальчика велосипед.Вадим Бегун
ИСТОЧНИК KP.RU