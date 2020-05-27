2020-05-27T07:00:15+03:00
Происшествия

В Тюмени осудили таксиста, развозившего клиентов пьяным

Мужчину лишили водительских прав на два года
Вадим Бегун
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В Тюмени осудили таксиста, развозившего клиентов пьяным. Фото - pixabay.com.В Тюмени осудили таксиста, развозившего клиентов пьяным. Фото - pixabay.com.
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В Тюмени вынесли приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 48-летнего местного жителя. Мужчину признали виновным в повторном управлении автомобилем в нетрезвом состоянии.

Осужденного в июне 2019 года оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили водительских прав за управление ТС в состоянии опьянения. Несмотря на это, он взял в аренду автомобиль «Лада Гранта» и стал заниматься частным извозом.

– 19 марта 2020 года после выполнения очередного заказа водителя остановили сотрудники ДПС. Пройти медицинское освидетельствование в наркологическом диспансере на состояние опьянения он отказался, – отметили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Суд назначил подсудимому восемь месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также он два года лишился права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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