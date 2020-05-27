2020-05-27T07:46:26+03:00
Происшествия

Стало жалко. Тюменец не смог съесть беременную овцу, которую украл у работодателя

По факту кражи возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Тюменец не смог съесть беременную овцу, которую украл у работодателя. Фото - УМВД по Тюменской области.Тюменец не смог съесть беременную овцу, которую украл у работодателя. Фото - УМВД по Тюменской области.
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В дежурную часть пункта омутинской полиции поступило сообщение о краже овцы. Сумму ущерба хозяин животного оценил в шесть тысяч рублей.

Вскоре стражи порядка задержали подозреваемого, 23-летнего ранее судимого местного жителя. Мужчина незадолго до преступления работал у потерпевшего и помогал ему по хозяйству.

– Задержанный пояснил, что украл овцу с целью употребления в пищу. Но так как она была беременная, пожалел животное. Похищенную парнокопытную полицейские вернули законному владельцу, – сообщили в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве рассказали, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Статья предусматривает максимальное наказание до пяти лет лишения свободы. Мерой пресечения до суда фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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