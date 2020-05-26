В Тюмени автобусы будут объезжать закрытый участок улицы Сперанского
В Тюмени со 2 по 8 июня на улице Сперанского (на участке от пересечения с улицей Василия Гольцова до дома № 1 на улице Василия Гольцова) будут проводиться производственные работы. Из-за этого автобусам маршрутов № 44 и № 7п придется объезжать перекрытый участок.
– На время перекрытия автобусы будут осуществлять посадку и высадку пассажиров на существующих остановочных пунктах по маршрутам объезда. В движении общественного транспорта возможны затруднения, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».
Уточнить время прибытия и ближайшие доступные остановки пассажиры могут по бесплатному номеру телефона справочной службы 8-800-250-0722.
Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что движение общественного транспорта Тюмени по летнему расписанию начнется 1 июня. Это нужно в целях обеспечения транспортного обслуживания населения.
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ИСТОЧНИК KP.RU