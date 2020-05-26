В Тюмени автобусы будут объезжать закрытый участок улицы Сперанского

26 Май 2020 2020-05-26T14:58:09+03:00

В связи с этим в движении общественного транспорта возможны затруднения

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В Тюмени со 2 по 8 июня на улице Сперанского (на участке от пересечения с улицей Василия Гольцова до дома № 1 на улице Василия Гольцова) будут проводиться производственные работы. Из-за этого автобусам маршрутов № 44 и № 7п придется объезжать перекрытый участок.

– На время перекрытия автобусы будут осуществлять посадку и высадку пассажиров на существующих остановочных пунктах по маршрутам объезда. В движении общественного транспорта возможны затруднения, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Уточнить время прибытия и ближайшие доступные остановки пассажиры могут по бесплатному номеру телефона справочной службы 8-800-250-0722.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что движение общественного транспорта Тюмени по летнему расписанию начнется 1 июня. Это нужно в целях обеспечения транспортного обслуживания населения.

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ИСТОЧНИК KP.RU