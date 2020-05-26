Хотел выяснить отношения: тюменец побил экс-любимую, с которой расстался два года назад

26 Май 2020 2020-05-26T13:56:29+03:00

Тюменец побил экс-любимую, с которой расстался два года назад. Фото: Ольга Крыльцова

Изменить размер текста: A A

В тюменскую полицию позвонила женщина с сообщением, что ей угрожают расправой. Ближайший наряд ГИБДД задержал 29-летнего ранее судимого местного жителя, который решил выяснить отношения с экс-возлюбленной с помощью кулаков.

Выяснилось, что в 2018 году потерпевшая разошлась со своим сожителем, однако тот и после расставания преследовал бывшую возлюбленную, пытаясь выяснить отношения. В день происшествия женщина находилась у мамы на даче, ночью на территорию участка приехал пьяный тюменец.

– Встретившись с потерпевшей, гражданин спровоцировал конфликт, который перешел в потасовку. Злоумышленник схватил женщину за шею и начал душить, угрожая убийством, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до двух лет лишения свободы. В настоящее время злоумышленник находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU