2020-05-26T13:49:21+03:00
Здоровье

Надели три пары перчаток: ишимские хирурги прооперировали пациента с подозрением на коронавирус

У мужчины выявили воспаление желчного пузыря
Вадим Бегун
Поделиться:
Ишимские хирурги прооперировали пациента с подозрением на коронавирус. Фото - Жанна Стрижак.Ишимские хирурги прооперировали пациента с подозрением на коронавирус. Фото - Жанна Стрижак.
Изменить размер текста:

Ишимские врачи прооперировали 44-летнего жителя Аромашевского района, который находился в инфекционном моногоспитале. Пациент поступил в больницу 20 мая с высокой температурой, признаками ОРВИ и подозрением на коронавирусную инфекцию. После обследования у него выявили воспаление желчного пузыря.

– Пришлось надевать средства индивидуальной защиты – респираторы, маски, три пары перчаток. Это доставляло неудобства в ходе работы. Несмотря на дискомфорт, двухчасовая операция прошла успешно, – поделился заведующий хирургической службой областной больницы № 4 Фарход Гиясов.

В настоящее время после удаления желчного пузыря мужчина продолжает лечение в отдельной палате госпиталя. Его состояние стабилизировалось, хирурги и терапевты продолжают наблюдать за самочувствием больного. Позже стало известно, что его тест на коронавирус дал отрицательный результат.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Хотел выяснить отношения: тюменец побил экс-любимую, с которой расстался два года назад
Надели три пары перчаток: ишимские хирурги прооперировали пациента с подозрением на коронавирус
Более восьми тысяч тюменцев укусили клещи
В Тюмени автобусы переходят на летнее расписание
В Тюмени выбрали подрядчика для ремонта моста за 334 миллиона рублей
Тюменцы могут просидеть без воды более двух недель
Тюменские следователи заинтересовались «домом с аммиаком»
Как интернет-магазину организовать доставку
Геннадий Чеботарев прокомментировал поправку в Конституцию о доступности качественной медицины
Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 26 мая 2020 года составляет 1190 человек
На Солнечном проезде в Тюмени погибли высаженные в прошлом году саженцы
В Тюмени росгвардейцы помогли обрести новый дом заблудившемуся утиному семейству
«Просто отворачивались». Тюменцы не желают убирать авто для проезда скорой