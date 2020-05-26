Надели три пары перчаток: ишимские хирурги прооперировали пациента с подозрением на коронавирус

26 Май 2020 2020-05-26T13:49:21+03:00

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Ишимские врачи прооперировали 44-летнего жителя Аромашевского района, который находился в инфекционном моногоспитале. Пациент поступил в больницу 20 мая с высокой температурой, признаками ОРВИ и подозрением на коронавирусную инфекцию. После обследования у него выявили воспаление желчного пузыря.

– Пришлось надевать средства индивидуальной защиты – респираторы, маски, три пары перчаток. Это доставляло неудобства в ходе работы. Несмотря на дискомфорт, двухчасовая операция прошла успешно, – поделился заведующий хирургической службой областной больницы № 4 Фарход Гиясов.

В настоящее время после удаления желчного пузыря мужчина продолжает лечение в отдельной палате госпиталя. Его состояние стабилизировалось, хирурги и терапевты продолжают наблюдать за самочувствием больного. Позже стало известно, что его тест на коронавирус дал отрицательный результат.

ИСТОЧНИК KP.RU