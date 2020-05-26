Более восьми тысяч тюменцев укусили клещи

26 Май 2020 2020-05-26T14:13:44+03:00

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В Тюменской области в 2020 году зафиксирован очень высокий уровень активности клещей. За все время произошло более восьми тысяч случаев присасывания.

Почти три тысячи случаев присасывания клещей выявлено за последнюю неделю. В 22% случаев были укушены дети до 14 лет.

– Обработано уже 4 000 гектаров, из-за высокой активности клещей это не дает нужного результата. Поэтому скоро в регионе проведут повторные акарицидные обработки общественных территорий и не только. Конечно же, только эта мера не сможет на сто процентов обезопасить от опасных укусов, – отметили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

В ведомстве сообщили, что что при укусе клеща необходимо сразу обратитесь к врачу. Снятых паразитов можно отдать на исследование в Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области (Холодильная, 57) и в Тюменский НИИ краевой инфекционной патологии (Республики, 147).

ИСТОЧНИК KP.RU