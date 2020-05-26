2020-05-26T13:05:51+03:00
Общество

В Тюмени автобусы переходят на летнее расписание

Мера вступит в силу с 1 июня
Вадим Бегун
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В Тюмени автобусы переходят на летнее расписание. Фото - МКУ "Тюменьгортранс".В Тюмени автобусы переходят на летнее расписание. Фото - МКУ "Тюменьгортранс".
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Движение общественного транспорта Тюмени по летнему расписанию начнется 1 июня. Это нужно в целях обеспечения транспортного обслуживания населения.

– Расписание доступно для пассажиров общественного транспорта в разделе «Расписание» на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении «Тюмень. Транспорт», по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областном центре с 14 мая началось транспортное обслуживание садовых обществ сезонными маршрутами. Всего запустили 22 маршрута. Дачники могут воспользоваться маршрутами №№ 97, 98, 99, 100к, 119, 124, 128, 128к, 129, 134, 138, 140, 142, 143, 144, 146, 148, 149, 152, 153, 157 и 158.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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