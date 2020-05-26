В Тюмени выбрали подрядчика для ремонта моста за 334 миллиона рублей
В Тюменской области определился подрядчик на капитальный ремонт моста через реку Иска. Заказчиком работ выступил «Уралуправтодор».
Из информации, размещенной на сайте госзакупок, следует, что на аукцион было подано всего две заявки: от ООО «Бридж» из Свердловской области и АО «Мостострой-11». Оба участника предложили начальную цену контракта 334,7 миллиона рублей. Однако, как решила конкурсная комиссия, именно «Мостострой-11» предложил лучшие условия исполнения контракта.
Теперь подрядчику предстоит провести капитальный ремонт моста через реку Иска на автомобильной дороги Р-404 Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск (в Тюменской области). Работы должны завершится до ноября 2021 года.
ИСТОЧНИК KP.RU