В Тюмени выбрали подрядчика для ремонта моста за 334 миллиона рублей

26 Май 2020 2020-05-26T12:06:53+03:00

В Тюмени выбрали подрядчика для ремонта моста на 334 миллиона рублей. Фото: Ольга Крыльцова

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В Тюменской области определился подрядчик на капитальный ремонт моста через реку Иска. Заказчиком работ выступил «Уралуправтодор».

Из информации, размещенной на сайте госзакупок, следует, что на аукцион было подано всего две заявки: от ООО «Бридж» из Свердловской области и АО «Мостострой-11». Оба участника предложили начальную цену контракта 334,7 миллиона рублей. Однако, как решила конкурсная комиссия, именно «Мостострой-11» предложил лучшие условия исполнения контракта.

Теперь подрядчику предстоит провести капитальный ремонт моста через реку Иска на автомобильной дороги Р-404 Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск (в Тюменской области). Работы должны завершится до ноября 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU