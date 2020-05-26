2020-05-26T11:25:53+03:00
Общество

Тюменцы могут просидеть без воды более двух недель

Это связано с капитальным ремонтом теплосетей
Вадим Бегун
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Тюменцы могут просидеть без воды более двух недель. Фото - pixabay.com.Тюменцы могут просидеть без воды более двух недель. Фото - pixabay.com.
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В Тюмени летом заменят более двадцати километров изношенных теплотрасс. Из-за ремонтной кампании местные жители на какое-то время останутся без горячей воды.

После окончания отопительного сезона УСТЭК начала проводить ремонтную кампанию 2020 года. Участки трубопроводов, подлежащие капремонту, отключены от основной сети, и тюменцы остались без горячей воды.

– Общая протяженность теплосетей в городе составляет 835 километров. Этим летом заменим свыше 20 километров. Сроки отключения ГВС на период капитальных ремонтов теплотрасс могут превышать 14 дней, – сообщил исполнительный директор АО «УСТЭК» Александр Перекальский.

Таким образом, после двухнедельного срока опрессовки могут перейти в стадию капитального ремонта. Ознакомиться с графиком проведения капремонтов сетей можно на сайте УСТЭК, передает «МегаТюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU

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